Başakşehir'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

02.03.2025 23:44
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Başakşehir'de beton mikseri yola devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. O esnada seyir halinde olan başka bir araçta arkadan çarptı. Beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.K. kontrolündeki mercedes marka 06 BM 7362 plakalı beton mikseri yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Beton mikserinin arkasından gelen 34 MJ 3062 plakalı yabancı uyruklu otomobil sürücüsü ise devrilen miksere arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan beton mikseri sürücüsü E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken beton mikseri ise kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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