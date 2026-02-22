Başakşehir'de Çatıda Yangın - Son Dakika
Başakşehir'de Çatıda Yangın

Başakşehir\'de Çatıda Yangın
22.02.2026 18:01
İstanbul Başakşehir'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleriyle kontrol altına alındı.

İstanbul Başakşehir'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alev alev yanan çatı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

