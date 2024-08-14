Başakşehir'de çayırlık alanda yangın evlere sıçramadan söndürüldü
İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, evlerin yakınında bulunan çayırlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki evlere yakın çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının yayıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler yangının yakında bulunan evlere için adeta seferber oldu.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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