Başakşehir'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Silahı ateşleyerek arkadaşını kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Silahı ateşleyerek arkadaşını kovaladı

Başakşehir\'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Silahı ateşleyerek arkadaşını kovaladı

Başakşehir'de bir çocuğun, sokağın ortasında silahla ateş açarak arkadaşını kovaladığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Olayda silahı ateşleyen çocuk 'gel gel kaçma gel' derken, görüntüyü çeken kişi ise 'sık, sık' diye talimat verdi.

26.04.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Silahı ateşleyerek arkadaşını kovaladı

Silahı ateşleyen "gel gel kaçma" dedi, görüntüyü çeken ise "sık sık" diye talimat verdi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir çocuğun, sokağın ortasında silahla ateş açarak arkadaşını kovaladığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saatlerinde meydana geldi. İki çocuktan biri, eline aldığı silahla arkadaşını kovaladı. Silahlı çocuk havaya üst üste ateş açarken, diğeri de kaçtı. Silahı ateşleyen çocuğun "gel gel kaçma gel" diye, o kötü şakalaşma anını görüntüleyenin ise "sık, sık" diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Başakşehir, Çocuk, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Silahı ateşleyerek arkadaşını kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:05:59. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Silahı ateşleyerek arkadaşını kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement