Başakşehir\'de demirci yangını: İş yeri kullanılamaz hale geldi

Başakşehir'de Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki bir demirci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerinin boş olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir demirci dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında iş yerinin boş olması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.