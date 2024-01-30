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Başakşehir'de düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı - Son Dakika
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Başakşehir'de düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Başakşehir'de düzensiz göçmenleri Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezine taşıyan otobüs, kaza yaparak toprak alana uçtu. Kazada çok sayıda düzensiz göçmen hafif yaralandı. Polis, kaza sırasında kaybolan bir göçmeni bulmak için çalışma başlattı. Düzensiz göçmenler, polis otobüsleriyle Tuzla'ya sevk edildi.

Başakşehir\'de düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı
30.01.2024 - 15:56,
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Başakşehir'de düzensiz göçmenleri Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezine taşıyan otobüsü kazaya karıştı. Kazada araçta bulunan çok sayıda düzensiz göçmen hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi İGTOT toptancılar çarşısı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Göçmen Toplama Merkezi'nde bulunan düzensiz göçmenlerin Tuzla'daki Geri Gönderme merkezine taşıyan otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak alana uçtu. Otobüste bulunan çok sayıda düzensiz göçmen savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsten indirilen göçmenler bir noktada toplandı. Kazada hafif yaralanan göçmenlere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale yapıldı. Polis, kaza sırasında ortadan kaybolan bir göçmenin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzensiz göçmenler, olay yerine çağrılan polis otobüsleriyle Tuzla'ya sevk edildi . - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı - Son Dakika


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