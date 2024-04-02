YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Başakşehir'de el bombasıyla düzenlenen saldırıda hasar alan iş yerleri görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de el bombasıyla düzenlenen saldırıda hasar alan iş yerleri görüntülendi

Başakşehir\'de el bombasıyla düzenlenen saldırıda hasar alan iş yerleri görüntülendi

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, Hint Restaurantı önüne atılan el bombası nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlama anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi olayı anlattı. Mahalle sakinleri ise olayın korkutucu olduğunu belirtti.

02.04.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de el bombasıyle düzenlenen saldırıda hasar alan iş yerleri görüntülendi. Patlama anında aracını park ederken patlamayı duyan Alican Demir, "Ben aracımı park ederken patlama sesini duydum. Bu civarda son zamanlarda çok fazla bu tarz şeyler olmaya başladı" dedi.

Olay, gün gece saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. Bahçeşehir Gölet mevkii diye adlandırılan noktada yabancı uyruklu kişilerin işletmesinde olan Hint Restaurantı önüne motosikletli 2 kişi tarafından atılan el bombasının verdiği tahribat ile restaurant ve çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. El bombasının atıldığı yer ve çevresi görüntülenirken olay anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi o anları anlattı.

"Ben aracımı park ederken patlama sesini duydum"

Patlama anında aracını park ederken patlamayı duyan Alican Demir, "Ben aracımı park ederken patlama sesini duydum. Ben bir inşaat falan sandım ardından siren sesleri geldi gidip bakmak istedik. Hemen polis geldi ve etrafı çevirdi. Bu civarda son zamanlarda çok fazla bu tarz şeyler olmaya başladı. Bu kadar yayanın dolaştığı bir yerde böyle olmaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Yine mahallede yaşayan Kardelen Turan isimli kişi, "Haberi gördükten sonra buraya geldim ve gerçekten korkutucu bu şekilde olması. Ben sıklıkla geliyorum buraya bomba patlaması falan çok kötü ve korkutucu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Başakşehir, Saldırı, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de el bombasıyla düzenlenen saldırıda hasar alan iş yerleri görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:30 İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
14:15 Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 17:18:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de el bombasıyla düzenlenen saldırıda hasar alan iş yerleri görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement