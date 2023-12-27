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Başakşehir'de feci kaza: Kamyonun ezdiği motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de feci kaza: Kamyonun ezdiği motokurye hayatını kaybetti

Başakşehir'de bir kamyon şoförü, kör noktada kalan motorlu kuryeyi göremeyerek ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kuryenin kafa tasından kopan parçalar karton ile örtüldü.

Başakşehir\'de feci kaza: Kamyonun ezdiği motokurye hayatını kaybetti
27.12.2023 - 23:46,
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Başakşehir'de feci kaza: Kamyonun ezdiği motokurye hayatını kaybetti

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kamyon şoförü, kör noktada kalan motorlu kuryeyi göremeyerek ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kuryenin kafa tasından kopan parçalar karton ile örtüldü.

Kaza, Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki kimliği henüz bilinmeyen kamyon şoförü, kamyonun kör noktasında kalan Feridun Kaplaner isimli motorlu kuryeyi göremeyerek ezdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kafa kısmı ezilen Kaplaner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaplaner'in kafa tasından kopan parçalar karton ile örtülürken caddeye de çok sayıda motorlu kurye geldi. Kamyon şoförü, kuryelerden korktuğu gerekçesiyle olay yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de feci kaza: Kamyonun ezdiği motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika


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