Başakşehir'de Husumetli İki Kişiye Kurşun Yağdırıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de Husumetli İki Kişiye Kurşun Yağdırıldı

Başakşehir'de yaşanan olayda, 2 kişiye husumetlileri tarafından kurşun yağdırıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonucunda yaralanan kişilerin tedavisi devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

20.05.2024 22:33
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Başakşehir'de 2 şahsın husumetlileri olduğu öğrenilen 2 kişiye kurşun yağdırdığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, V.A ve S.A. kaldırımda sohbet ettikleri sırada husumetlileri araç ile önlerinde durmuş, araçtan çıkan 2 kişi V.A ve S.A. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışma sonrasında araçla gelen 2 kişiden 1'i silahını çıkarıp ikiliye ateş etmeye başlamış, açılan ateş sonucu V.A. bacağından, S.A. ise karnına, omzuna ve bacağına isabet eden mermiler ile ağır yaralanmıştı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin 2 kişinin arkasından gelip tartışmanın ardından silahla ateş ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Husumetli İki Kişiye Kurşun Yağdırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Husumetli İki Kişiye Kurşun Yağdırıldı - Son Dakika
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