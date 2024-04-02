Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, iş merkezine el bombası atarak kaçtı, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi geldi. Şahıslar iş merkezine el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi iş merkezine el bombası atarak kaçtı - Son Dakika
Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indirdi. Şoförün ehliyetine el konulduğu ve aracının bağlandığı öğrenildi.
Altınözü İlçesi Atayurdu Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 285 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu görülen 2 araca 4 bin 641 TL para cezası yazıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde, kusurlu bulunan 2 okul servis aracına toplamda 4 bin 641 TL para cezası kesildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç boş araziye devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Mustafa Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, muhtarlık kavgasında çıkan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 478 araç denetlendi. Denetimler sonucunda kusurlu görülen 823 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 96 araç trafikten men edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?