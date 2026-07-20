Başakşehir'de Kavga: Sokakta Savaş Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de Kavga: Sokakta Savaş Alanı

Başakşehir\'de Kavga: Sokakta Savaş Alanı
20.07.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavga, sokaklarda büyük bir kargaşaya neden oldu.

Başakşehir'de gece saatlerinde iki kalabalık grup arasında çıkan kavga, sokakta adeta savaş alanı oluşturdu. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk, sopa ve reklam flamalarının direkleriyle saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kalabalık grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, bazı şahısların sopa ve çeşitli cisimler kullandığı görüldü. Kavga sırasında bazı kişilerin çevrede bulunan reklam flamalarının direklerini sökerek birbirlerine saldırdığı anlar dikkat çekti.

Sokakta yaşanan kavga ve panik dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, reklam flamalarının direklerini kullanarak birbirlerine vurduğu ve çevrede büyük kargaşa yaşandığı görüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Kavga: Sokakta Savaş Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı

11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:36:06. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Kavga: Sokakta Savaş Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.