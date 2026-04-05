Başakşehir'de kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu

05.04.2026 12:32
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart'ta polis minibüsünün karıştığı kazada 1 polis memuru şehit olmuştu, 1'i ağır 29 polis memuru yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seçkin Yalçın'dan da acı haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Çiftçi, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaptığı trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05.04.2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

