Başakşehir\'de Metruk Yapıda Yangın Çıktı

Başakşehir'de binaların arasında bulunan ve müştemilat olarak kullanılan metruk yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde apartmanların arasında müştemilat olarak kullanılan metruk yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binalara sıçrama tehlikesi olan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL