Başakşehir'de Moloz Atan Şahıslar Kameralara Yansıdı

3.Sayfa

Başakşehir'de 4 şahıs, minibüse doldurdukları onlarca moloz çuvalını bir sitenin duvar dibine atarak hızla uzaklaştı. Şahısların molozları atıp, kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüsle sitenin duvar dibinde duran 4 şahıs, aracın içinde bulunan moloz dolu çuvalları sitenin duvar dibine boşaltmaya başladı. Hızla molozları minibüsten boşaltan şahıslar, olay yerinden araca binerek uzaklaştı. Şahısların o anları sitede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, onlarca moloz dolu olan çuvalın sitenin duvar dibine bırakıldığı ve şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL