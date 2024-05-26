Başakşehir'de Moloz Atan Şahıslar Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Başakşehir'de Moloz Atan Şahıslar Kameralara Yansıdı

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir minibüsle sitenin duvar dibine moloz atan 4 şahıs, olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Şahısların molozları atıp kaçtıkları anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

26.05.2024 14:59
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Başakşehir'de 4 şahıs, minibüse doldurdukları onlarca moloz çuvalını bir sitenin duvar dibine atarak hızla uzaklaştı. Şahısların molozları atıp, kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüsle sitenin duvar dibinde duran 4 şahıs, aracın içinde bulunan moloz dolu çuvalları sitenin duvar dibine boşaltmaya başladı. Hızla molozları minibüsten boşaltan şahıslar, olay yerinden araca binerek uzaklaştı. Şahısların o anları sitede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, onlarca moloz dolu olan çuvalın sitenin duvar dibine bırakıldığı ve şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Moloz Atan Şahıslar Kameralara Yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Moloz Atan Şahıslar Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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