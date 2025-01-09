Başakşehir'de Motosikletli Şahıslar Havaya Ateş Açtı

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İstanbul Başakşehir motosikletli 2 kişi ellerinde silahlarla sokak arasında çevreye aldırış etmeden havaya ateş açtı. Paniğe neden olan anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinde ilerleyen 2 kişi, sokak arasında havaya ateş açarak yolculuk yaptı. O anlar motosikletin arkasında ilerleyen bir otomobil içerisindeki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şahısların çevreye aldırış etmeden sağa sola ateş açtıkları görüldü. - İSTANBUL