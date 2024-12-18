Başakşehir'de Otobüs Yayalara Çarptı - Son Dakika
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Başakşehir'de Otobüs Yayalara Çarptı

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Başakşehir'de bir otobüs yayalara çarptı, bir ölü, bir yaralı. Soruşturma başlatıldı.

18.12.2024 09:09
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Başakşehir'de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de, İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kazada, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarpmıştı. Kazada Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Tiyek ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. Yayalara çarpan otobüsün kamerasındaki görüntülerde, otobüs sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptığı anlar görülüyor.

Soruşturma açıldı

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin ölümüne ve bir kişini yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılıktan yapılanz açıklamada, "Başakşehir İlçesi İkitelli OSB Mahallesi Yaşar Doğu Bulvarında meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal ettirilmiştir. İncelemede; Hidayet Yazıcı'nrn sevk ve idaresindeki toplu taşıma aracının yayalara çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmış, yaralı Ali Tiyek'in hastaneye intikali sağlanmıştır. Olayla ilgili toplu taşıma aracının sürücüsü şüpheli Hidayet Yazıcı yakalanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerini yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Otobüs Yayalara Çarptı - Son Dakika

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