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Başakşehir'de park yeri kavgası meydan muharebesine dönüştü

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de, iki grup arasında park yeri kavgası çıktı. Meydan muhaberesine dönüşen kavgayı olay yerine gelen polis ayırdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Gerger Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmaya diğerleri de katılınca kavgaya dönüştü. Gruplar, bir anda yumruk ve tekmeyle birbirlerine vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmayışla kavga sona erdi. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Meydan muharebesine dönüşen kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu görüntüsü tarafından kaydedildi.