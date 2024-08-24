Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı

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Başakşehir'de kapalı pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından vurarak yaraladı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.08.2024 14:48
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Başakşehir'de kapalı pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YER KAVGASI, ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapalı pazar yerine tezgahlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi.

GENÇ PAZARCI SIRTINDAN VURULDU

21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Başakşehir'de kapalı Pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönmüş, taraflardan birisi ise diğer pazarcıya silahla ateş açarak yaraladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Başakşehir\'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • caps lock: Pazarcıda bile silah var. Devlet herkesi silahlandırmış maşallah. 49 3 Yanıtla
  • Ozy On: Eskiden kavganın bile ahlakı vardı şimdi ülke ahlaksız olmuş ya sırttan vuruyolar ya da 10 kişi 1 kişiyi dövüyor.. eğitim şart dedikleri bu mesele 40 0 Yanıtla
  • Chef Cecey: kimin ne olduğu belli değil silahlanmis millet bu ülkede bu insanlarla yaşamaktan utaniyor ve kahr oluyorum imkanim olsa ailemi alip giderim adaletin olduğu bir ülkeye 23 2 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: pazarcıdan, taksiciden, sokak arasında patates soğan satandan yıldık artık. 21 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: rant gavgasi bu 19 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Pazar günü barışırlar umarım 3 2 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: muzun içinde silah satmaya gelmişler belliki 5 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Evet hayvan düşmanı çok insan severler buyrun diyebiliyormusunuz tüm insanları uyutalım 3 1 Yanıtla
  • Önder Toprak: Şimdiden Allah Rahmet Eylesin 1 Haftaya Kalmaz Yaşamaz Yakından Giden Mermi Affetmez 1 2 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Bunlara sebep nedir acaba. Eskiden kavga ederler sonra ayrılırlardı şimdi ise bam bam bam 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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