Başakşehir'de Sanayi Sitesi Yanında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de Sanayi Sitesi Yanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Başakşehir\'de Sanayi Sitesi Yanında Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çayırlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla sanayi sitesine doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

14.08.2024 12:59
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sanayi sitesi yanında bulunan çayırlık arazide nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla sanayi sitesine doğru ilerledi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Başakşehir'de bulunan Cila ve Nikelajcılar sanayi sitesinin yanında bulunan çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle yangın sanayi sitesine doğru hızla ilerledi. Ekipler yangının sanayi sitesine sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sanayi sitesinde çalışan işçiler tedbir amaçlı kısa süreliğine dışarıya çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Sanayi Sitesi Yanında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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