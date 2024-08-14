Başakşehir\'de Sanayi Sitesi Yanında Yangın Kontrol Altına Alındı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sanayi sitesi yanında bulunan çayırlık arazide nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla sanayi sitesine doğru ilerledi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Başakşehir'de bulunan Cila ve Nikelajcılar sanayi sitesinin yanında bulunan çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle yangın sanayi sitesine doğru hızla ilerledi. Ekipler yangının sanayi sitesine sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sanayi sitesinde çalışan işçiler tedbir amaçlı kısa süreliğine dışarıya çıkartıldı. - İSTANBUL