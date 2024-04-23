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Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

İSTANBUL - Başakşehir'de seyir halindeyken yangın çıkan bir kamyon kullanılmaz halde geldi.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir 1. Etap'ta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonun sürücüsü, aracın motorundan dumanların yükseldiğini görerek araçtan indi. Kamyon daha sonra bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kamyon ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kimsenin yara almadığı olayda, kamyon kullanılamaz hale geldi. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.