Başakşehir'de Tarihi Mezar Bulundu - Son Dakika
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Başakşehir'de Tarihi Mezar Bulundu

Başakşehir'de yapılan elektrik çalışması sırasında eski ve tarihi olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Uzman ekiplerin yapacağı incelemenin ardından mezarın tarihi ve yapısı belirlenecek.

27.06.2024 14:41
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Başakşehir'de kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

Mezarın tarihi olup olmadığı yapılacak incelemenin ardından belli olacak

İSTANBUL - Başakşehir'de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında eski ve tarihi olduğu düşünülen mezar bulundu. Olayın ardından çalışmalar durduruldu ve bölgeye gelen uzman ekipler inceleme başlattı.

Başakşehir ilçesinde Arnavutköy - Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, tarihi olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Ekipler çalışmalar sırasında mezar taşı ve kemiklere rastladı. Kazı yapan ekipler polis ekiplerine haber verdi. Mezarlığın bulunduğu alan ve çevresi kapatılırken kazı çalışması ise durduruldu. Mezarlığın kaç yıllık olduğu, tarihi bir yapısının olup olmadığı yapılan yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Tarihi Mezar Bulundu - Son Dakika

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