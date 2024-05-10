Başakşehir'de tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı

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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda bir motosikletli, tek bacağını altına katlayarak yolculuk yaptı. Önündeki kamyonu da çok yakın mesafeden takip eden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, tek bacağını altına katlayıp tehlikeli şekilde oturarak yolculuk yaptı. Bununla da yetinmeyen motosiklet sürücüsü, önünde seyir halinde olan hafriyat kamyonunu çok yakın mesafeden takip ederek canını tehlikeye attı. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları kayıt altına sürücünün ise "Ayağını da katlayıp koymuş bak, yan oturmuş, gördün mü ayağını" dediği duyuluyor. - İSTANBUL