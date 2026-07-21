Başakşehir'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Başakşehir'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin TL Ceza

Başakşehir\'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin TL Ceza
21.07.2026 09:26
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Başakşehir'de yaşanan trafik tartışmasında saldırı amacıyla aracından inen sürücüye ağır ceza verildi.

Başakşehir'de trafikte yaşanan tartışmada saldırı amacıyla aracından indiği tespit edilen sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Olay, istanbul'un Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye hakaret ve küfür etti. Olayın ardından mağdur sürücünün şikayeti üzerine çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç ve sürücüyü kısa sürede tespit etti.

Yapılan incelemelerde, sürücünün saldırı amacıyla aracından indiğinin belirlenmesi üzerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin TL Ceza - Son Dakika
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