Başakşehir'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika
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Başakşehir'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Kaza sonrasında aracın içinden itfaiye ekibi ön camı kırarak çıktı.

06.09.2024 18:14
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Başakşehir'de yangın ihbarına giden itfaiye aracı kazaya karıştı

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Kaza sonrasında aracın içinden itfaiye ekibi ön camı kırarak çıktı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'da bir yangın ihbarına destek ekibi olarak giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Araç içerisinde bulunan itfaiye ekibi, ön camı kırarak dışarı çıktı. İtfaiye ekibi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla itfaiye aracı kaldırıldı. İtfaiye aracı ağır hasar alırken ekipmanlar, başka bir araca aktarıldı.

Başakşehir\'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı
Kaynak: İHA

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