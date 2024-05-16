Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu

Geniş Video İzle

Başakşehir'de bir inşaat çalışmasında işçiler yer altında odacık ve birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti. Ekiplere yapılan ihbar neticesinde inşaat çalışması durduruldu, polis tespit edilen nokta ve çevresini güvenlik çemberine aldı. İnşaat sahası ve çevresi dron ile havadan da görüntülendi. Mahalle sakinleri ise tarihi kanalın Topkapı'ya kadar gittiğini ve içerisinde göz göz odalar olduğunu iddia etti.

16.05.2024 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu

İSTANBUL - Başakşehir'de bir inşaat çalışmasında işçiler yer altında odacık ve birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti. Ekiplere yapılan ihbar neticesinde inşaat çalışması durduruldu, polis tespit edilen nokta ve çevresini güvenlik çemberine aldı.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yapılan bir inşaat kazısı esnasında işçiler yer altında odacıklar ve kanallar olduğunu far etti. İşçilerin fark etmesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken inşaat çalışması durduruldu. Yer altında bulunan odacıkların ve kanalların sokak altından diğer evlerin altına doğru ilerlediği de mahalle sakinleri tarafından iddia edildi. İnşaat sahası ve çevresi dron ile havadanda görüntülendi.

"Böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor"

Mahalle sakinlerinden olan Furkan Yıldız, " Kazı çalışması esnasında bu tarz şeylerle karşılaşıldı. Burada tarihi bir kanal olduğu söyleniyor. Herhangi bir problem olmaması açısından inşaatı durdurdular. biz daha önce böyle bir şeye şahit olmadık ama büyüklerimiz duymuşlar. Bizde de merak uyandırıyor belki benim dükkanımın altında da vardır. Herhangi birinin girişine izin verilmiyor burada 24 saat nöbet tutuluyor şuanda"İfadelerini kullandı.

"Topkapı'ya kadar gittiği söyleniyor bize hatta "

Başka bir mahalle sakini olan Şahin Aydın ise yaşananlarla alakalı, "Ben 72 yaşındayım 68 yılından beri aynı mahalleden oturuyorum. Biz zamanında duyuyorduk kanal olduğunu biliyorduk. Mahallenin altından geçen. Topkapı'ya kadar gittiği söyleniyor. Bize hatta içerisinden gidenlerde olmuş. Şimdi korumaya aldılar. Ekipler inceleyecek ve öğreneceğiz neler olduğunu. Göz göz odalar varmış sanırım içerisinde. Şu an koruma altında ne olduğuna bakacağız ilerleyen zamanda" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
08:08 Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon 51 şüpheli yakalandı Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon! 51 şüpheli yakalandı
08:08 Silahlı saldırıya uğrayan Fico’nun sağlık durumu nasıl Yardımcısı Taraba’dan açıklama var Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement