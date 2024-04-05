Başakşehir'de araç çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Başakşehir'de araç çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Başakşehir\'de araç çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Başakşehir'de 4 gün önce satın alınan aracın anahtarını kontakta bırakan bir kişi, markete gittiği sırada aracının çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin aracın üzerindeki anahtarı fark ederek aracı çaldığı görülüyor. Polis ekipleri, aracın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

05.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Başakşehir'de 4 gün önce satın alınan aracın anahtarını kontakta bırakarak markete giden bir şahıs, geri döndüğünde otomobilin çalındığını gördü. Şüphelinin anahtarı fark ederek, aracı çaldığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahar Duran isimli araç sahibinin eşi, bir marketin önünde durdu. Anahtarı kontakta unutarak araçtan inen Duran, markete girdi. Marketten çıktığında, aracı park ettiği yerde bulamayan Duran, çalındığını anlayarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalınmadan 4 gün önce alındığı öğrenilen, 6 gündür de kayıp olan aracın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde, bir şüphelinin aracın üzerindeki anahtarı fark ettiği daha sonra da araca binerek uzaklaştığı ve sokağın başına giderek kendisini bekleyen arkadaşlarını da araca aldığı görülüyor.

"Herkes dikkatli olsun, biz yandık kimse yanmasın"

Duran ailesinin yeni aldıkları araçlarının çalınma anlarını anlatan Bahar Duran, "Çok kötü bir olaydı. Eşim su almak için markete geldiğinde, çocuklar araçta anahtarı unutulduğunu fark etmiş, araca binip gitmişler. Zaten arabanın etrafında birkaç tur atmışlar. Araca biniyorlar, 50 metre ileride 2 kişi daha biniyor arabaya ve uzaklaşıyorlar. Biz şikayetçi olduk ama henüz bir haber yok. Bize ulaşanlar oldu, para istediler ve arabayı getireceklerini söylediler ama biz dolandırıcı olduklarını düşündük ve polise bildirdik. Herkes dikkatli olsun, biz yandık kimse yanmasın. Bizim aracımız 4 günlüktü, yeni almıştık. kameralar çalışmıyormuş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de araç çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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