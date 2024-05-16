Başakşehir'deki Emlak Ofisine Üçüncü Kez Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Başakşehir'deki Emlak Ofisine Üçüncü Kez Silahlı Saldırı

Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir emlak ofisine son 1 yıl içerisinde üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda toplamda 3 kişi yaralandı. Saldırının nedeni veya amacı henüz bilinmezken, saldırganlar hala yakalanamadı. Son saldırıda işyeri sahibi de kurusıkı silahla saldırganlara karşılık verdi. Saldırı anları ve iş yeri sahibinin karşılık verme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

16.05.2024 13:02
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Başakşehir'de bulunan bir emlak ofisine son 1 yıl içerisinde üç kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar toplamda 3 kişi yaralandı. Sonuncusu dün gerçekleşen saldırı da işyeri sahibi de kurusıkı silahla saldırganlara karşılık verdi. Saldırının ne için yapıldığını bilinmezken, saldırganlar ise hala yakalanamadı. Silahlı saldırı anları ve iş yeri sahibinin karşılık verme anı kamerada

Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir emlak ofisine son 1 yıl içerisinde üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletle işyeri önüne gelen şahıslar, ofise ve içerisinde bulunan kişilere ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aynı şekilde planlanan 3 saldırı da toplamda 3 kişi yaralandı. Saldırının neden veya ne amaçla gerçekleştiğini işyeri sahibi dahil kimse anlayamadı. Polis ekipleri saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Sonuncusu dün gerçekleşen saldırı da işyeri sahibi de kurusıkı silahla saldırganlara karşılık verdi. İlginç saldırı anları vatandaşların yaralandığı ve saldırganların kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İşyeri sahibi ve çevresi başka bir saldırı gerçekleşme ihtimaline karşılık tedirginliklerini koruyor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'deki Emlak Ofisine Üçüncü Kez Silahlı Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'deki Emlak Ofisine Üçüncü Kez Silahlı Saldırı - Son Dakika
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