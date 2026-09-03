Başakşehir Şamlar'daki inşaat alanında göçükte 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor
Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük oluştu. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Göçük altındaki 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Başakşehir Şamlar'daki inşaat alanında göçükte 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?