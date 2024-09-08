Başıboş At Arabası Tehlike Yarattı

Başıboş at arabasının tehlikeli anları kamerada
BURSA - Bursa'da seyir halindeki başıboş at arabası tehlike saçtı. O anlar anbean amatör kamera ile kayda alındı.
Merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan başıboş at arabası tehlike saçtı. Sahibinden elinden kaçarak yola çıkan, ve tehlikeli seyreden at arabasını gören vatandaşlar o anlar kayda aldı. Başıboş seyreden at arabasını gören vatandaşlar şaşırırken, neyse ki korkulan olmadı. O anlar kamerada.
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