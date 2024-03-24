Başıboş atlar tehlike saçtı - Son Dakika
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Başıboş atlar tehlike saçtı

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Bursa'da başıboş olarak gezen 4 at, yola çıkarak kazaya davetiye çıkardı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi merkez istikametinde meydana geldi. Başıboş olarak gezen 4 at bir anda yola çıktı. Atları fark eden sürücü, korna basarak atları yoldan çıkarmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

24.03.2024 10:09  Güncelleme: 10:10
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Başıboş atlar tehlike saçtı

BURSA - Bursa'da başıboş olarak gezen 4 at, yola çıkarak kazaya davetiye çıkardı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi merkez istikametinde meydana geldi. Başıboş olarak gezen 4 at bir anda yola çıktı. Atları fark eden sürücü, korna basarak atları yoldan çıkarmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Başıboş atlar tehlike saçtı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Ankara, Bursa, Hayvan Hakları, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş atlar tehlike saçtı - Son Dakika

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