Basın Ekspres'te Yangın: Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Basın Ekspres'te Yangın: Otomobil Alev Alev Yandı

22.05.2025 15:41
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Bahçelievler'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, beton mikseri sürücüsü müdahale etti.

Basın Ekspres'te yanan otomobile hortumla müdahale

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Beton mikseri sürücüsü tarafından hortumla müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan araçta bulunan sürücü kendini dışarıya attı. O esnada oradan geçen bir beton mikseri sürücüsü, alevler içerisinde kalan otomobile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol ve çevresinde güvenlik önlemini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Kaynak: İHA

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