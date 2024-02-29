Başında mermer taşı kırılan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Başında mermer taşı kırılan şahıs ağır yaralandı

Karaman'da yaşanan kavgada, iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda bir şahıs başına mermer taşıyla vurularak ağır yaralandı. Olayın yaşandığı cami avlusunda inceleme yapan polis, kaçan şahsın kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

29.02.2024 01:30  Güncelleme: 01:31
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Başında mermer taşı kırılan şahıs ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da iki kişi arasında yaşanan kavgada başına mermer taşı ile vurulan şahıs ağır yaralandı.

Kavga, akşam saat 21.00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan Kethane Camisinin avlusunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen İlyas K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir şahıs arasında eskiye dayalı husumetten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada başına mermer taşı ile vurulan İlyas K., yaralandı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulunan İlyas K., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı cami avlusunda inceleme yaptı.

Kavgaya karışarak kaçan şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için polis çalışma başlattı.

Başında mermer taşı kırılan şahıs ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Karaman, Kavga, Cami, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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