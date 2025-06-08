Başından Vurulan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Başından Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

08.06.2025 23:35
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Kocaeli'de sokakta başından vurularak öldürülen Fuat İpşır'ın katili tutuklandı.

Sokak ortasında bir kişiyi başından vurarak öldürmüştü, tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasından bir kişiyi başından silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fuat İpşır, M.T. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Fuat İpşır, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında şahıs, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İpşır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı araştıran polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde M.T. yakalandı. Şüpheli, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekiplerince alınan ifadesinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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