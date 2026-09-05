Başiskele'de kağıt toplama arabasıyla bahçe bahçe gezip hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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Başiskele'de kağıt toplama arabasıyla bahçe bahçe gezip hırsızlık yaptılar

Başiskele\'de kağıt toplama arabasıyla bahçe bahçe gezip hırsızlık yaptılar
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kağıt toplama arabasıyla bahçelere giren biri erkek 3 kişi, tava, yağ, tüp ve yemeklik eşyalar çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası ev sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde biri erkek 3 kişi, kağıt toplama arabasıyla girdikleri bahçelerden çeşitli eşyaları çaldı. Tava, yağ, tüp ve yemeklik malzemeler gibi çok sayıda eşyanın alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Başiskele'de meydana geldi. Kağıt toplama arabasıyla mahalleye gelen birisi erkek, 2'si kadın olmak üzere 3 kişi, vatandaşların bahçelerine girdi. Şahıslar, bahçelerde bulunan tava, yağ, tüp ve yemeklik eşyalar başta olmak üzere çeşitli malzemeleri alarak arabaya taşıdı. Şüphelilerin bir bahçeden ayrıldıktan sonra başka bir bahçeye girdikleri de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısların sabahın erken saatlerinde kağıt toplama arabasıyla sokakta ilerlediği ve ardından bahçelere girerek eşyaları aldığı görüldü. Eşyalarının yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Bunun üzerine polise haber veren ev sahibi, şahıslardan şikayetçi oldu.

İhbar üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Başiskele, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Polis, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başiskele'de kağıt toplama arabasıyla bahçe bahçe gezip hırsızlık yaptılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başiskele'de kağıt toplama arabasıyla bahçe bahçe gezip hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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