Başiskele\'de Tersanede Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Sepetlipınar bölgesindeki bir tersanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tersanede yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı alan dronla havadan görüntülendi. - KOCAELİ