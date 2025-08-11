Başiskele\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde bir yolcu yaralandı, araçlar ise hasar aldı.

Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Kullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobil ile E.A. yönetimindeki 41 APT 709 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobilde bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın sebebi hakkında inceleme başlatılırken, trafik akışı kazadan dolayı bir süre duraksadı. - KOCAELİ