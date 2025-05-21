Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti

Haberin Videosunu İzleyin
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
21.05.2025 14:49  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
Haber Videosu

Esenler'de uyuşturucu operasyonu sırasında polis eve baskın düzenlediği sırada, şüpheli U.Ç.'nin annesi oğlunu korumak için kendini siper etti. Banyonun havalandırma boşluğuna saklanan uyuşturucu itfaiye yardımıyla çıkarılırken, çok sayıda suç kaydı bulunan U.Ç. gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın banyosunda havalandırma boşluğuna atılmış halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler eve girdikleri sırada şüphelinin annesi oğlunu korumak için kendini siper etti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışmalarda, U.Ç. (23) isimli şüphelinin, evini uyuşturucu madde satışı amacıyla kullandığı belirlendi.

UYUŞTURUCU İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA ÇIKARILDI

Polis ekipleri 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Ekipler kapının açılmaması üzerine içeri koçbaşıyla girdi. Şüpheli ve annesi evin banyo kısmında tedirgin tavırlar sergileyince evde yapılan aramada, banyonun havalandırma boşluğuna atılmış halde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Uyuşturucular havalandırma boşluğundan itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti

OĞLUNU KORUMAK İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ

Diğer yandan evde yapılan aramalarda oğlunu korumak isteyen anne kendisini oğlunun önüne siper etti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda, farklı poşetlere gizlenmiş halde toplam 277 gram marihuana, 1 hassas terazi ve 7 bin 290 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli U.Ç.'nin 'Uyuşturucu kullanmak', 'Uyuşturucu ticareti', 'Tehdit', 'Hakaret ve kasten yaralama' suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti

Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Esenler, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • TAHA PARS:
    Eskiden suçu ve suçluyu koruma adı altında işlem yapılırdı adı olmuş oglunu koruma laşka oldu uyuşturcu ile mücadele kanunları 38 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    teyze uğuşturucuyu tansiyon ilacı sanıyor galiba 16 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Anası ne ise danasıda o 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
21:09
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:11:03. #7.13#
SON DAKİKA: Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.