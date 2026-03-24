İran sınırında erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesi İran sınırına yakın kırsal bölgede bir vatandaşa ait ceset bulundu. Edinilen bilgilere göre, Özpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Fehim Altosun isimli vatandaş, İran sınırına yakın kırsal bölgede ölü olarak bulundu.
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
