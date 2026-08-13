Başkale\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Albayrak Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.