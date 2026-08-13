Başkale'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Başkale'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Başkale\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Albayrak Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Başkale, Trafik, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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