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Başkan adayının reklamı için havalandı, inerken elektrik tellerine takıldı

DÜZCE - Düzce'de bir belediye başkan adayının reklamını gökyüzünde yapan paramotor sürücüsü iniş esnasında elektrik tellerine takıldı. Meydana gelen olayda sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken bölgenin elektriği kesildi.

Olay Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'de bir belediye başkan adayının afişlerini gökyüzünde tanıtan B.E. idaresindeki paramotor, iniş yaptığı esnada elektrik tellerine takıldı. Meydana gelen kazada paramotor sürücüsü B.E. şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle bölgede elektrikler kesilirken, ilgili soruşturma başlatıldı.