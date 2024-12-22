Başkan Aras\'tan \'Helikopter kazası\' açıklaması

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Aras, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak kaza kırıma uğrayan, 2 pilot, bir doktor ve bir sağlık personelinin ölümüne neden olan kaza ile ilgili olay yerinde açıklama yaptı.

Başkan Aras yaptığı açıklamada, " Antalya'ya gitmek üzere hastanemizin pistinden havalanan Sağlık Bakanlığımıza ait helikopter, içinde dört personel de birlikte hastaneye çarparak maalesef düştü ve arkadaşlarımızı kaybettik, şehit oldular. Ben bütün milletimize Allah'tan rahmet diliyorum, Muğla'mıza başta alın diliyorum. Çok acı bir olay, sabah çok büyük sis sorunu vardı biliyorsunuz Muğla'mızda. Ben de sabah erken çıkmıştım evden gelirken, arabayla gelirken de zorlandık. Ama tabi bu şekilde havalanma kararı pilot arkadaşlarımızın. Onlar demek ki kendilerini güvende hissettiler ve havalandılar, ancak maalesef büyük bir kaza meydana geldi. Yani zaten hasar şu anda dışarıdan görünüyor. Buradan görünüyor. Çarptığı yer belli. Bugünün pazar olması, etrafta tabii ki hasta olmaması, sadece yatan hasta şu anda hastanemizde var. Onun dışında klinik muayeneler acil dışında şu anda yok. O yüzden helikopterin düştüğü alanda da bir vatandaşımızın bulunmaması ve yine helikopterin çarptığı bölgede de bir yaşam olmaması belki daha büyük bir faciayı da önlemiş olabilir" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla'da öğle saatlerine kadar yoğun bir sis bulunduğunu belirterek, "Muğla'da dün gece de yoğun bir yağış vardı Menteşe ilçemizde. Tabi yağışa bağlı olarak da sis oluştu ve sabah saatlerinde de bu mevcuttu. Buradan baktığımız zaman gözlemlenebiliyor. 7. ve 8. katlarda gerçekleşen bir kaza var. Eksi katları da saydığımız zaman takriben 25 metre dolaylarında bir teknikle kaza gerçekleşiyor. Kaza, hastanenin toplantı salonu olarak kullanılan bir alanda gerçekleşiyor. Bu toplantı salonunun hemen arkasında bir yemekhane ve bir koridor mevcut. Biraz önce biz yaklaşık olarak 11.00 dolaylarında olay yerine çıktığımızda, intikal ettiğimizde, dahi camdan bakıldığında yoğun bir sis hala etkisiz düşündürüyordu. Daha sonra ortaya çıkan video görüntüsünü izledik. Burada helikopter sis nedeniyle yükselemiyor. Buna bağlı olarak da bir kaza gerçekleşiyor. Hem pazar günü olması, sabah saatlerinde gerçekleşmesi, hastaların bulunduğu odaların olduğu bir alan olmayışı, arada bir boşluk olması, daha büyük bir felaketin doğmasının önüne geçti" dedi. - MUĞLA