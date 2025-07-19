Başkan Canpolat, Devteyşti Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Devteyşti Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi.

Canpolat, vatandaş buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Devteyşti Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Canpolat, iş yerlerine girerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşmada, esnafın talep ve önerileri doğrudan dinlenerek not alındı. Canpolat, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek onların düşüncelerine kulak verdi.

Devteyşti sakinleri, Haliliye Belediyesi'nin mahallede gerçekleştirdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Canpolat'a teşekkür etti. Yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten vatandaşlar, belediyenin çalışmalar konusundaki hassasiyetinden duydukları memnuniyeti ifade etti. - ŞANLIURFA