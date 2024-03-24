Başkan Muhittin Böcek Serikli vatandaşlar ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek Serikli vatandaşlar ile buluştu. 5 yıl daha Serik'e tarımdan, hayvancılığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacağını söyleyen Başkan Böcek, "Biz şov değil, hizmet peşindeyiz" dedi.
Başkan Muhittin Böcek Serik'te gerçekleştirilecek iftar programı öncesinde Kepez Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Böcek, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile birlikte Kepez Dokuma Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Böcek, halkla sohbet etti, esnafa kolaylıklar ve hayırlı işler diledi.
Serik Kültür Merkezi'ni gezdi
Başkan Böcek'in bir sonraki durağı Serik oldu. Başkan Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul ve CHP Serik İlçe Başkanı Fahri Şeref Çimen ile birlikte Serikli vatandaşlarla buluştu. Gebiz Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla karşılanan Başkan Böcek, seçim otobüsü üzerinden halkı selamladı ve vatandaşlara seslendi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Serik Kültür Merkezi'ni de gezdi.
Şov değil hizmetin peşindeyiz
Başkan Böcek daha sonra Merkez Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Yörüklerin diyarı Serik'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Böcek, "5 yılda Serik'in ve 66 mahallemizin alt yapı, kanalizasyon, arıtma dahil olmak üzere sorunları çözdük. Serik'te bizden önceki dönemden yarım kalan Kültür Merkezi'nin inşaatını bitirdik ve hizmete açtık. Açılış töreni bile düzenlemedik. Biz hizmetin peşindeyiz şov peşinde değiliz" dedi.
Serik için çalışmaya devam edeceğiz
Serik dendi mi akla ata sporu güreşin geldiğini söyleyen Başkan Böcek, "Biz sporda, tarımda, köyde, kentteyiz. Biz dağda hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın da, Serik'te pamuk ovasındaki vatandaşımızın da, turizmcinin de, emeklinin de, çocukların da, gençlerin de herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 5 yılda olduğu gibi, yeni dönemimizde de Serik'te tarımı ve hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Soğuk hava depolarımızla, hallerde kuracağımız meyve, sebze paketleme tesisleri ile kurutma tesisleri ile çiftçimize sağladığımız tohum, fide, fidan, gübre, makine ve teçhizat desteklerimiz ile hep yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Kadir Kumbul kardeşimle birlikte Serik için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Başkan Muhittin Böcek Serikli vatandaşlar ile buluştu - Son Dakika
Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi umutla devam ediyor. Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti ve asla vazgeçmeyeceğini söyledi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çökerek büyük bir faciaya neden oldu. Gecekondu içerisinde bulunan vatandaş, olay öncesi duyduğu sesler sayesinde dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu. Ancak evde bulunan köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar tespit edildi ve polis inceleme başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu da bulunuyor.
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, sahurda polis merkezi personeli ile bir araya geldi ve sahur yaptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Okmeydanı'nda bir kişi, husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için tetikçi tuttu. Saldırı anı kameralara yansırken, tetikçi ve azmettirenler polis tarafından yakalandı. Polis, dedektif gibi iz sürerek tetikçiyi ve azmettirenleri tutukladı.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin toplanması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?