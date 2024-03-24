Başkan Muhittin Böcek Serikli vatandaşlar ile buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek Serikli vatandaşlar ile buluştu. 5 yıl daha Serik'e tarımdan, hayvancılığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacağını söyleyen Başkan Böcek, "Biz şov değil, hizmet peşindeyiz" dedi.

Başkan Muhittin Böcek Serik'te gerçekleştirilecek iftar programı öncesinde Kepez Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Böcek, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile birlikte Kepez Dokuma Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Böcek, halkla sohbet etti, esnafa kolaylıklar ve hayırlı işler diledi.

Serik Kültür Merkezi'ni gezdi

Başkan Böcek'in bir sonraki durağı Serik oldu. Başkan Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul ve CHP Serik İlçe Başkanı Fahri Şeref Çimen ile birlikte Serikli vatandaşlarla buluştu. Gebiz Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla karşılanan Başkan Böcek, seçim otobüsü üzerinden halkı selamladı ve vatandaşlara seslendi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Serik Kültür Merkezi'ni de gezdi.

Şov değil hizmetin peşindeyiz

Başkan Böcek daha sonra Merkez Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Yörüklerin diyarı Serik'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Böcek, "5 yılda Serik'in ve 66 mahallemizin alt yapı, kanalizasyon, arıtma dahil olmak üzere sorunları çözdük. Serik'te bizden önceki dönemden yarım kalan Kültür Merkezi'nin inşaatını bitirdik ve hizmete açtık. Açılış töreni bile düzenlemedik. Biz hizmetin peşindeyiz şov peşinde değiliz" dedi.

Serik için çalışmaya devam edeceğiz

Serik dendi mi akla ata sporu güreşin geldiğini söyleyen Başkan Böcek, "Biz sporda, tarımda, köyde, kentteyiz. Biz dağda hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın da, Serik'te pamuk ovasındaki vatandaşımızın da, turizmcinin de, emeklinin de, çocukların da, gençlerin de herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız 5 yılda olduğu gibi, yeni dönemimizde de Serik'te tarımı ve hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Soğuk hava depolarımızla, hallerde kuracağımız meyve, sebze paketleme tesisleri ile kurutma tesisleri ile çiftçimize sağladığımız tohum, fide, fidan, gübre, makine ve teçhizat desteklerimiz ile hep yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Kadir Kumbul kardeşimle birlikte Serik için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA