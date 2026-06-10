Yardım kolisi vaadiyle dolandırıcılık: 6 gözaltı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak yardım kolisi bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıttıkları, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlandığını söyleyerek para talep ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde 4 ayrı olayda toplam 310 bin lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca bir şüphelinin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN