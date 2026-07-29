Başkarçı Dağı’nda çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Denizli'de Başkarçı Dağı'nda orman yangını çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarçı Mahallesi'nde bulunan Başkarçı Dağı'nda orman yangını meydana geldi. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının daha geniş bir alana yayılmasını önleyen ekipler, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.