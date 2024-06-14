Başkent'te 298 Ton Sahte Peynir ve Tereyağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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Başkent'te 298 Ton Sahte Peynir ve Tereyağ Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 298 ton sahte peynir ve tereyağ ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda toplamda 95 ton sahte gıda, binlerce sahte etiket ve diğer gıda ürünleri de bulundu. Adli tahkikat başlatıldı.

14.06.2024 20:08
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Başkent'te gerçekleştirilen operasyonda 298 ton sahte peynir ve tereyağ ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6 Haziran'da Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirildiğini bildirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yazılı açıklamada, "Söz konusu benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili yapılan araştırmalarda, 14 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında Gıda Toptancıları sitesi adresinde faaliyet gösteren bir iş yerinde alınan arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü, Ankara İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon Türk lirası değerinde toplam 95 ton sahte gıda, 257 bin 800 adet değişik markalara ait sahte etiket, 26 bin 670 kilogram zeytin, 43 bin kilogram peynir, 300 kilogram krema, 19 bin kilogram peynir hammaddesi teleme, 393 kilogram margarin, 1.400 kilogram mayonez, 800 kilogram tuz, 7 bin 500 kilogram nişasta ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Yenimahalle, Ankara, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkent'te 298 Ton Sahte Peynir ve Tereyağ Ele Geçirildi - Son Dakika

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