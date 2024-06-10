Başkent'te iki şahsın yumruklu tekmeli kavgası kamerada
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sebebi bilenmeyen kavga karakolda bitti.
Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesinde gerçekleşti. 2 erkek ve bir kadın önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle 2 erkek şahıs bir birine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Birbirlerinden şikayetçi olan şahıslar polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
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