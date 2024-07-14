Başkentte aile dehşeti: Kardeşini ve dayısını ağır yaralayıp intihar etti - Son Dakika
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Başkentte aile dehşeti: Kardeşini ve dayısını ağır yaralayıp intihar etti

Ankara'da meydana gelen olayda Bekir Ş. isimli şahıs önce kardeşi Uğur Ş. ve dayısı Murat K.'yi vurdu daha sonra kendi kafasından vurarak intihar etti. Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesinde meydana geldi. Aracın durduğu anlar ve mahallelilerin telaşları, bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Silah seslerini duyan mahalleliler olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Uğur Ş, Murat K. ve Bekir Ş. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.07.2024 18:46
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Başkentte aile dehşeti: Kardeşini ve dayısını ağır yaralayıp intihar etti

Ankara'da aile dehşetinde mahallelinin panik anları kamerada

ANKARA - Ankara'da meydana gelen olayda Bekir Ş. isimli şahıs önce kardeşi Uğur Ş. ve dayısı Murat K.'yi vurdu daha sonra kendi kafasından vurarak intihar etti.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 35 yaşındaki Bekir Ş., aynı arabada seyahat ettiği kardeşi Uğur Ş. ve dayısı Murat K.'yi (51), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, yanında bulundurduğu tabanca ile kafalarını hedef alarak vurdu. Ardından Bekir Ş. aynı silahla kendi kafasından vurarak intihar etti.

"Hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna"

Mahallenin bakkalı olan Mehmet Ali Akar yaşanan olaya ilişkin, "Ben olayı görmedim olaydan sonra geldiğimde şaşırdım. Çünkü mahallenin çok sakin, çok nezih insanları ve hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. Vurulan kişiyi tanıyorum; kendi halinde, kavgasını gürültüsünü davasını duymadığım bir adam. Son derece merhametli bir insan. Herkese yardım eden bir çocuk. Yani anlamış değilim. Hiçbir şeylerine şahit olmadım, kavgasız gürültüsüz sakin bir aile, sakin bir yaşantıları olan insanlar. Kişinin cana yakınlığı, samimiyeti, insanlara yardımı son derece değerli insanlardı ve bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanmış değilim. Üzgünüm" diye konuştu.

Aracın durduğu anlar ve mahallelilerin telaşları, bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Silah seslerini duyan mahalleliler olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Uğur Ş, Murat K. ve Bekir Ş. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ankara, Mamak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentte aile dehşeti: Kardeşini ve dayısını ağır yaralayıp intihar etti - Son Dakika

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