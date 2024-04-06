3.Sayfa

Başkentte bayram trafiği denetimi 2 bin polisle gerçekleştiriliyor

ANKARA - Ankara'da bayram trafiği denetimleri başladı. Kentte görevlendirilen yaklaşık 2 bin polis, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yoğun mesai harcayacak.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Başkentte trafik denetimlerini artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 gün sürecek tatil nedeniyle şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak denetimler yapacak. Yaklaşık 2 bin polisle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kontrollerini yaparak trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmamasına yardımcı olacak.

"Yollar daha güvenli"

Denetimler ilgili konuşan sürücüler ise, memnuniyetlerini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

Mustafa İyigün: "Denetimlerden memnunuz. En azından alkollü ve ehliyetsiz sürücüler yakalanıyor ve trafikte tehlike önlenmiş oluyor. Evraklarımız ve diğer belgelerimizin hepsi tam."

Vedat Reyhan: " Safranbolu'dan geldik, Kapadokya'ya gidiyoruz. Denetimler çok faydalı oluyor. Yollar daha güvenli. Şu anda her şey yolunda. İstanbul ve Samsun karayollarında yoğunluk vardı. Bu taraflarda daha az."

Halil Sıla Küçükavşar: "Trafik çok yoğun değil. Sanırım akşama doğru artar. Polislerimize teşekkür ediyorum. Bizim iyiliğimiz için çalışıyorlar. Güvende hissediyoruz kendimizi."

Türkan Baş: "Trafik daha sakin. Rahatlamış biraz. Polislerimiz bizim güvenliğimiz için sağ olsunlar canla başla çalışıyor.