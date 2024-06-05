3.Sayfa

Başkentte çatı alevlere teslim oldu

ANKARA - Başkette 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bağlum'da bulunan beş katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın nedeniyle siyah dumanlar semtin birçok yerinden gözüktü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda can kaybı olmazken binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.